Idosa morre e quatro ficam feridos em capotamento na Marginal Botafogo, em Goiânia

Atualizada às 14h31.

Uma idosa morreu e quatro pessoas, sendo duas mulheres e duas crianças, de 2 e 3 anos, ficaram feridas em um capotamento na Marginal Botafogo, no final da manhã desta terça-feira (9). O acidente bloqueou a via e o trânsito está sendo desviado pela Rua 92. Agentes da Guarda Civil Metropolitana auxiliam os motoristas.

A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) informou que a pista no sentido Norte – Sul segue congestionada devido ao acidente no local.

A irmã da condutora contou que após o capotamento uma viatura da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que passava, ajudou a desvirar o carro e retirar do veículo Irani Cruzeiro Elias, de 83 anos. Em seguida, uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) chegou e atestou a morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram no socorro das vítimas que foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Não informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda de acordo com a mulher, no banco da frente do Renault Sandero estavam a condutora e uma jovem, no banco de trás as crianças nas cadeirinhas e Irani entre elas. O Corpo de Bombeiros informou que a idosa não usava cinto de segurança no momento do acidente.