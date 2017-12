Idosa e filha são agredidas por taxista após dizerem que Uber é melhor que táxi

Uma simples corrida de táxi terminou em um caso de agressão a duas mulheres em Belo Horizonte. No fim da tarde dessa segunda-feira (11), uma idosa, de 74 anos, e a sua filha, de 50, pegaram um carro no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul da capital mineira, e depois do motorista ter feito um trajeto diferente do que ela pediu, quando passavam pelo bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH, o homem começou as agressões verbais, morais e físicas.

Segundo informações do portal Uai, durante o depoimento à PM, a idosa afirmou que pediu para o motorista ficar em silêncio e isso teria iniciado a fúria do homem. Ele expulsou as mulheres do veículo após elas afirmarem que são mais bem atendidas no serviço de transporte individual Uber.

Já na calçada da rua Padre Eustáquio, o homem começou a agredi-las com chutes e socos. Um dos golpes acertou o olho da idosa e, o outro, o peito da filha dela. Antes de fugir do local, o motorista ainda pegou da idosa uma sacola com compras e com um celular iPhone 6.

As mulheres foram socorridas por moradores do bairro, que chamaram a polícia e anotaram a placa do veículo, um Fiat Linea. Até a hora do almoço desta terça-feira (12), o motorista não tinha encontrado pela polícia.