Idosa de 80 anos acamada e com Alzheimer morre afogada após alagamento em sua casa

Uma idosa de 80 anos morreu afogada em sua própria casa após a região em que ela morava ter sido alagada devido a uma forte chuva que ocorreu neste domingo (3), em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o jornal O Tempo, a vítima sofria com o mal de Alzheimer e ficava acamada. Ela estava sozinha em casa no momento da tragédia. A vítima chegou a gritar por socorro, mas os vizinhos não conseguiram a salvar a tempo. Quando a porta da residência foi arrombada pelos moradores, a idosa já havia morrido.