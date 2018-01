Idosa é sequestrada e mantida refém por casal em Aparecida de Goiânia

Uma idosa viveu momentos de tensão em Aparecida de Goiânia, na noite desta quarta-feira (10) após sofrer um sequestro-relâmpago, em Goiânia. De acordo com a PM, ela foi rendida por um casal, obrigada a sacar dinheiro e levada para o estacionamento de um shopping, quando conseguiu fugir e chamar os seguranças do centro de compras. Um suspeito está preso e a comparsa conseguiu fugir.

De acordo com a PM, após render a idosa com uma faca, o homem assumiu a direção do Hyndai HB20 que ela dirigia. A vítima foi colocada deitada no banco traseiro com a arma em seu pescoço.

Os criminosos obrigadaram a idosa a sacar R$ 1 mil e em seguida o trio foi até o Buriti Shopping em Aparecida de Goiânia. No local, a a vítima permaneceu refém da mulher. Enquanto isso, o homem usava os cartões de crédito dela e fez comprar em várias lojas.

Ainda de acordo com a PM, a idosa conseguiu fugir e pedir socorro aos seguranças do shopping que acionaram a polícia. O homem foi preso dentro do estacionamento com os cartões, sacolas e o dinheiro da vítima. A mulher que manteve a idosa como refém não foi localizada.