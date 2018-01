Identificado primeiro corpo da rebelião no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 13h44

Foi identificado nesta quarta-feira (3) o primeiro corpo dos nove detentos assassinados durante a rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiania, ocorrida no primeiro dia do ano. Trata-se de Pablo Henrique Alves Silva, de 21 anos, que estava na Ala B da unidade há um mês. Hoje pela manhã sua mãe, Demaura Alves de Moraes, esteve no presídio em busca de notícias do único filho, preso há dois anos pelo roubo de um celular, segundo ela.

Ainda sem saber da morte de Pablo, ela contou ao POPULAR que desde a rebelião vinha procurando por ele. Somente hoje um agente prisional prestava informações a familiares sobre os presos que continuavam no local ou tinham sido transferidos para outras unidades. "A prisão dele estava vencida. A juíza já tinha requisitado o uso da tornozeleira eletrônica", afirmou Demaura chorando, ao saber que Pablo não estava na lista.

A mãe temia pela morte do filho porque recebeu uma fotografia de um preso com o corpo semiqueimado com a bermuda que ele usava no domingo. "Mas aqui dentro eles trocam muito de roupa, pode não ser ele", acreditou. Ela soube da morte do filho no Instituto Médico Legal (IML), para onde seguiu após descobrir que o filho poderia estar entre os mortos ou entre os foragidos.

Pablo foi identificado por impressão digital. Os demais corpos permanecem no IML e como foram mutilados ou queimados terão de ser identificados por DNA ou por arcada dentária. Durante a rebelião, além dos nove mortos, 14 ficaram feridos e 242 presos fugiram. Até o momento há confirmação oficial de recaptura de 153 presos.