Identificado homem morto em confusão no Chorinho, em Goiânia

Foi identificado como Roberto Rodrigues o homem morto durante uma briga no Chorinho realizado na noite de sexta-feira (16), em Goiânia. O produtor cultural do evento, Carlos Brandão, contou que amigos do rapaz foram até o Instituto Médico Legal (IML) e o reconheceram através de fotos. Ainda de acordo com Brandão, a vítima não era moradora de rua, como chegou a ser notificado anteriormente.

No sábado, Brandão, publicou em seu perfil no Facebook um vídeo de Roberto dançando durante o show, a quem ele apelidou de bailarino, pois sempre ficava na frente do palco dançando.

Ainda de acordo com o organizador, o show terminou por volta das 22h30 e a equipe estava começando a desmontar a estrutura quando viu pessoas correndo da Praça do Bandeirante em direção ao local onde ocorre o Chorinho. “Eles jogaram o rapaz no chão e começaram a chutar. Eram umas 12 pessoas chutando a cabeça. Corremos para ajudar, para não deixar matar”, disse Brandão.

Ele relata ainda que pessoas que estavam no evento falaram que os envolvidos na confusão seriam de torcidas organizadas, que dois ou três estavam vestidos com camisas de times. Assim que a situação foi controlada, de acordo com o organizador, uma pessoa começou a atirar em direção do palco e o homem foi atingido. Ele não resistiu e morreu no local. “O rapaz não tinha nada a ver com a situação”, finalizou Brandão.