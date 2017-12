Ibama espera tempo firme para capturar onça do Mendanha

Uma das imagens da onça-pintada registradas por câmeras no Morro do Mendanha, na capital

Atualizada às 20h50 - 27/12/2017

O caso envolvendo uma onça-pintada que tem sido vista nas proximidades de condomínios na região do Morro do Mendanha, desde fevereiro, está próximo de um fim. É o que garante o superintende do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Renato de Paiva. Segundo ele, o animal passou perto de ser capturado na tarde desta quarta-feira (27). Os esforços agora são para garantir que, até o fim desta semana, a onça seja encontrada.

As buscas pelo felino receberam reforços de técnicos do Instituto Onça-Pintada e seguem até o próximo domingo. Para a operação, estão sendo usados cães farejadores e câmeras de visão noturna para varredura dos locais onde a onça tem perambulado. De acordo com os técnicos, o período de maior intensificação das buscas ocorre durante a noite. A estratégia dos agentes é que o animal seja acuado pelos cães e procure alguma árvore para subir e se esconder. Assim, a equipe envolvida na captura não corre risco de ser atacada pelo animal.

Paiva conta que a equipe de preservação que tem monitorado os passos do animal já delimitou a região em que há maior circulação do felino. O local, situado entre o Morro do Mendanha e o Morro do Macaco, recebeu a instalação de câmeras e conta com agentes acompanhados de cães farejadores.

Nesta quarta, a equipe chegou perto de capturar a onça, afirma o superintendente. Os agentes encontraram um rastro recente do animal. “O rastro é de hoje. Ou seja, nós estamos perto. Os cães conseguiram segui-la até um riacho próximo ao Morro do Macaco, onde, infelizmente, a perdemos”, detalha. Segundo Paiva, a água atrapalha nas buscas, já que os cães não conseguem rastrear as pegadas depois de lavadas. “Se o tempo seguir firme, sem chuva pelo resto da semana, as chances de captura são grandes. Porque nós estamos perto”, declara.

O plano de ação do Ibama é acompanhar os passos do animal por meio dos equipamentos de monitoramento e, simultaneamente, soltar os cães para farejar as pegadas. “Nós instalamos cerca de 10 câmeras para monitorar o local onde percebemos maior movimentação”, explica o titular. “Depois de encurralado, a equipe se deslocará ao local para capturar o bicho”.

Ainda não foi definida uma região para onde a onça será levada após a captura, entretanto, o intuito da busca é devolver o animal ao seu hábitat natural, afirma o Ibama. “Quando nós a encontrarmos, ela será sedada e levada para exames. Depois disso, o animal já estará liberado para retornar a um local longe da área urbana”, detalha Paiva. Ele conta que a onça deverá ficar internada para exames por cerca de 48 horas apenas para garantir que esteja fora de perigo.

As equipes de busca ressaltam o cuidado para a população e pedem para que ninguém se aproxime do local. “Além do perigo, também tem gente trabalhando lá, pode atrapalhar as buscas. E têm os cães, a presença de outras pessoas podem irritar os animais”, adverte Paiva. (Fabiana Sousa é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)