Ibama diz que 60% de reserva indígena em Minaçu foi queimada

Brigadistas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) continuam, na tarde desta segunda-feira (11), no combate ao incêndio que atinge a reserva indígena Avá-Canoeiros, em Minaçu, no norte de Goiás.

De acordo com o instituto, o incêndio que já dura uma semana, queimou uma área de aproximadamente 24 mil hectares, o que corresponde a 60% da terra indígena.

Segundo o Ibama, uma equipe de fiscais e peritos em fogo, com ajuda de imagens de satélite, tentam determinar o local de início dos incêndios para identificar o que deu origem às chamas e multar os supostos autores.

Ainda de acordo com o órgão, uma perícia será realizada para identificar se o incêndio teve início de forma criminosa. O Ibama já considera este incêndio como um dos maiores já registrados dentro da terra Indígena Avá-Canoeiros. Não houve registro de feridos.