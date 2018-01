Humorista acusado de agredir ex-namorada diz que ela se machucou sozinha após surtar por ciúmes

Uma vendedora denunciou à polícia que sofreu as agressões do ex-namorado, o humorista Renato Fechine, na madrugada do dia 22 de janeiro, na casa do artista, em Salvador. O homem negou as acusações e alegou que a mulher causou os próprios ferimentos. O casal manteve um relacionamento por sete meses.

Com hematomas, Alexandra do Nascimento contou que foi golpeada com murros na cabeça. “Eu acho que se eu não tivesse me trancado no banheiro, teria acontecido coisa pior", disse a vendedora. Ela foi atendida no Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internada por três dias.

No entanto, humorista conta outra versão dizendo que a ex-namorada surtou durante uma crise de ciúmes. Ele contou que no dia 22 de janeiro estava na sua casa com Alexandra e outras três pessoas. Segundo Renato, quando o grupo foi embora, a mulher teria misturado remédios para dormir com bebida alcoólica e usado uma garrafa para se mutilar. “Se quebrou toda. Bate cabeça na parede, quebra um copo na cabeça, quebra uma garrafa de vodca", disse o acusado.

Alexandra registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher e fez exame de corpo delito. O laudo ainda não ficou pronto.