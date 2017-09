Hospital das Clínicas precisa de doação de sangue em Goiânia

Com a proximidade do feriado de 7 de setembro, comemoração da Independência do Brasil, os estoques de sangue precisam ser reforçados e para isso, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG, em Goiânia, precisa de doadores de sangue qualquer tipo.

A doação pode ser feita de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Os interessados devem se dirigir ao Banco de Sangue do HC, na Primeira Avenida, Setor Leste Universitário, portando documento original de identificação com foto, como Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), dentre outros.



Recomendações para doar sangue:

As condições básicas para doar sangue são:

- sentir-se bem, com saúde;

- ter entre 18 e 65 anos de idade;

- pesar mais de 50 kg;

- e apresentar documento de identidade com foto, válido em território nacional.

Pessoas que não podem doar:

- que tiveram hepatite após os 10 anos de idade;

- mulheres grávidas ou que estejam amamentando;

- pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como aids, hepatite, sífilis e doença de chagas;

- usuários de drogas;

- que fizeram tatuagem ou colocaram piercing, nos últimos 12 meses, em estabelecimentos não controlados pela Vigilância Sanitária;

- que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativo, nos último ano.