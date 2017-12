Horário de verão será reduzido a partir de 2018

Na próxima semana, será publicado um decreto no Diário Oficial da União assinado pelo presidente Michel Temer promovendo uma mudança no horário de verão em 2018: a partir do ano que vem, ele começará em novembro e não mais no terceiro domingo de outubro, como ocorria até agora.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (15) pela assessoria do Palácio do Planalto. A mudança acata um pedido formal feito pelo Tribunal Superior Eleitoral com vistas à eleição do ano que vem.

Já o término do horário de verão continuará sendo o mesmo: o terceiro domingo de fevereiro do ano subsequente.