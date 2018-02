Horário de verão se encerra neste final de semana

O horário de verão vai se encerrar neste final de semana. Os moradores de Goiás deverão atrasar os relógios em uma hora à meia noite entre sábado (17) e domingo (18), assim como os habitantes de outros nove estados e do Distrito Federal. A mudança no horário teve início no dia 15 de outubro do ano passado. O projeto visa a economia de energia nos dias em que há um período mais longo de sol, evitando o acendimento de luzes nas residências. Além de Goiás e do Distrito Federal, a medida vale também para Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Com a mudança, a maior parte do País passa a ficar com o mesmo horário. As exceções ficam no leste do Amazonas e em todo o território de Roraima e Rondônia, que passam a ficar com uma hora de atraso em relação a Brasília. No Oeste do Amazonas e em todo o Acre ficam com duas horas de atraso com relação a capital federal. Em relação ao horário dos voos, a Infraero "recomenda aos passageiros e usuários que procurem informações junto às companhias aéreas, balcões de informações nos terminais ou ainda com os empregados da empresa nos terminais vestidos com coletes amarelos 'Posso Ajudar?'”.

No próximo período, haverá uma redução no horário de verão, que começará a partir de novembro. O motivo foi o pedido formal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), feito pelo seu presidente, o ministro Gilmar Mendes, com a intenção de evitar atrasos na apuração dos votos e nos resultados das eleições que ocorrem em outubro deste ano. O TSE citou o caso do Acre, em que as urnas só são fechadas três horas depois da contagem de votos ter sido iniciada nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.