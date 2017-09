Homens são presos suspeitos de homicídio em Senador Canedo

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (11), suspeitos de um homicídio em Senador Canedo, na região metropolitana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe chegou até o local porque um dos suspeitos do crime, que aconteceu na tarde de ontem (10), era monitorado com tornozeleira eletrônica. Os dois confessaram que mataram um homem no Setor Jardim das Oliveiras.

A arma usada no crime foi localizada e eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes na capital, onde estão presos.