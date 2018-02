Homens são presos e adolescentes apreendidos suspeitos de matar advogado em Goiânia

Atualizada às 18h32

Dois homens foram presos e três adolescentes apreendidos, neste sábado (3), na operação Balada Responsável, na Avenida Anápolis, no setor Vila Pedroso, em Goiânia, suspeitos de envolvimento na morte do advogado Robinson Pereira Guedes, de 59 anos.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais do Batalhão de Trânsito abordaram o Fiat Siena prata, do advogado morto, que estava sendo dirigido por um adolescente de 15 anos. Dentro do carro ainda estavam uma garota e outros dois jovens. O condutor informou aos policiais que recebeu o veículo em Turvânia para trazer para Goiânia e que o carro era de uma pessoa que foi assassinada.

Logo depois disso a polícia conseguiu localizar em Turvânia o suspeito do crime, um rapaz de 22 anos, que confessou a autoria da morte do advogado e foi preso. Para os policiais, ele disse que matou o advogado durante uma briga, na madrugada de sexta-feira (2).

“Ele disse que pegou uma carona. Durante o trajeto, ele e a vítima tiveram um desentendimento, o advogado perdeu o sentido e foi deixado por ele às margens da rua. Em seguida, ele foi com o carro até Turvânia", informou o tenente da PM. O corpo de Robinson foi encontrado na manhã de sexta-feira.

Todos os suspeitos foram encaminhados para à Central de Flagrantes. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais.