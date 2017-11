Homens são presos e adolescentes apreendidos suspeitos de assaltar casas em Aparecida de Goiânia

Quatro adolescentes foram apreendidos e dois jovens foram presos na madrugada desta terça-feira (14), suspeitos de assaltar casas em Aparecida de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi informada de que um roubo tinha acabado de acontecer no Setor Madre Germana e que os suspeitos tinham usado uma Kombi na fuga. Eles foram abordados e os suspeitos levaram os policiais até uma outra casa, onde ficava o que era roubado, e estavam os outros envolvidos.

Com o bando, a PM apreendeu um revólver calibre 32, que era usado no roubo, e também encontrou almofadas, tapetes, celulares e notebooks roubados. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Aparecida, para onde duas vítimas foram encaminhadas.