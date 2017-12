Dois homens foram presos na noite de hoje (14) com R$6.400 reais em notas falsas na GO-050, sudoeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados na barreira de Chapadão do Céu e na mochila de um deles foi encontrado o dinheiro falsificado dentro de um par de botinas.

Eles confessaram que as cédulas falsificadas foram compradas em Ribeirão Preto, em São Paulo, por mil reais. Os homens vão ser encaminhados à Polícia Federal de Jataí.