Homens são mortos a tiros dentro de Kombi na BR-153, em Goiânia

Atualizada às 13h43.

Dois homens foram mortos a tiros de pistola na manhã deste sábado (24), na BR-153, na ponte sobre o Rio Meia Ponte, em Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram feirantes. Rogério Olívio de Carvalho e Maicon Silva estavam em uma Kombi e iam para a Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa). O congestionamento na rodovia chegou a cerca de três quilômetros e policiais da PRF auxiliaram os motoristas.

As vítimas, de 46 e 31 anos, foram baleadas por volta das 6h e morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituito Médico Legal (IML) de Goiânia e após exames liberados para os velórios e sepultamentos.

Uma das faixas da rodovia, no sentido Aparecida de Goiânia - Anápolis ficou bloqueada. No final da manhã, o trânsito foi liberado. O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). O delegado Danilo Proto esteve no local e informou que ainda não há uma linha de investigação definida. No entanto, ele confirmou que Rogério havia sido vitima de uma tentativa de homicídio há poucos dias.