Homem transita por horas com mulher morta na garupa da moto

Moradores do bairro Mondubim, em Fortaleza, ficaram horrorizados ao verem um homem andando por horas na região com uma mulher morta na garupa da moto nesta segunda-feira (1°). De acordo com o jornal O Povo, a vítima foi identificada como Stefhani Brito, de 22 anos.

A vizinhança relatou à reportagem que o corpo da jovem estava cheio de hematomas e ficava caído sobre o rapaz, que parou em uma borracharia e também na calçada de uma residência. Ele aparentava calma e teria batido a cabeça da vítima várias vezes contra o tanque da motocicleta antes de abandonar o corpo às margens da lagoa Libânia. Todo o crime foi testemunhado por um casal que passava nas proximidades da lagoa e assistiu à cena.

"Após o fato, o suspeito se evadiu e populares acionaram a Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)", informou a Polícia Civil ao jornal. O homem ainda não foi encontrado.