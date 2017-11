Homem tenta estuprar corretora durante visita a imóvel: ''Falou que me mataria de qualquer jeito''

Uma corretora de imóveis de 38 anos foi vítima de uma tentativa de estupro e agressão durante uma visita a um apartamento para locação em Brasília. De acordo com o site Metrópoles, a vítima se encontrou com o suspeito na tarde desta quinta-feira (23) no imóvel. Desconfiada, a mulher deixou a porta aberta, mas, quando se virou de costas ao homem, recebeu marteladas na cabeça do agressor e teve suas roupas rasgadas. Mesmo ferida, ela conseguiu sair correndo.

O agressor, identificado como Thiago Dantas Tizon de Oliveira, de 37 anos, fugiu após o crime, mas acabou agredido por estudantes que viram a corretora machucada saindo do prédio. Ele foi preso em flagrante. Já a vítima levou oito pontos na cabeça, cinco no braço e teve uma luxação no punho. Ela foi atendida no hospital e liberada em seguida.

À polícia, a corretora contou que o suspeito disse, repetidas vezes, que “a mataria de qualquer jeito”.

Já Thiago, que se apresenta nas redes sociais como corretor, afirmou que havia se interessado pelo imóvel, mas que, inesperadamente, “decidiu agredir” a corretora. Ele ainda informou que estava com um martelo no momento do crime por usar o instrumento para pregar faixas pela cidade. O suspeito também negou ter tentado estuprar a vítima, dizendo que as roupas rasgaram quando ele tentou segurá-la.