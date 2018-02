Homem tem dedo decepado em porta de ônibus do Eixo Anhanguera

Um usuário do transporte coletivo no Eixo Anhanguera, administrado pela Metrobus, teve parte de seu dedo decepado na porta de um ônibus biarticulado por volta das 17h desta quinta-feira (1º), em Goiânia. De acordo com uma testemunha, o motorista encerrou o embarque precipitadamente, sem que os passageiros pudessem se acomodar, e esmagou a mão do homem identificado como Carlos, de 42 anos.

O veículo ainda se movimentou por alguns metros até que, ao ser alertado, o condutor parou. O incidente ocorreu na estação José Hermano, no Setor Campinas. Ele foi auxiliado pelos outros passageiros até a chegada do socorro. Ainda não há mais informações sobre seu estado de saúde. A Metrobus respondeu que lamenta o ocorrido e se dispôs a prestar assistência à vítima.

"Já presenciei cadeirantes presos na porta, uma senhora machucou a perna esses dias porque ficou presa entre a plataforma e a porta. Acidentes no eixo Anhanguera são frequentes", relatou Mateus Coelho, que presenciou o ocorrido. "Enquanto algo muito grave não acontecer, acho que nunca veremos melhorias".