Homem se masturba e ejacula em duas passageiras durante voo para Brasília

Um homem foi detido após se masturbar e ejacular em duas passageiras em um voo da Gol que ia de Belém para Brasília. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (8) e, de acordo com o Jornal Estado de Minas, após o pouso, o comandante da aeronave manteve as portas fechadas até a chegada da Polícia Federal.

Segundo a reportagem, meia hora após a decolagem, uma das vítimas acordou com o homem pegando em sua mão e a colocando em seu órgão sexual. Ela então percebeu que estava molhada com o esperma dele na barriga e nas pernas. Outra passageira, que sentava na janela, também estava com a perna suja. As duas começaram a gritar por ajuda e, ao saberem o que havia acontecido, outros passageiros se revoltaram e tentaram agredir o suspeito — que foi levado pela tripulação para o início da aeronave e foi escoltado no restante do voo.

Já em Brasília, as vítimas foram ouvidas por agentes da PF, mas, como não havia delegado no local, foram encaminhadas para a 1ª Delegacia de Polícia do DF (Asa Sul). O caso, segundo o advogado das passageiras, foi registrado como contravenção de importunação ofensiva ao pudor e não houve exame de corpo de delito.

De acordo com o Jornal Estado de Minas, o suspeito se encontrava na 1ªDP até o início desta tarde e a polícia informou que ele prestaria depoimento, assinaria um termo circunstanciado e deveria ser liberado em seguida.