Homem que matou cachorro com pauladas em Palminópolis de Goiás não deverá ficar preso

A Polícia Civil de Palmeiras de Goiás lavrou nesta sexta-feira (24) um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o homem, identificado apenas como Sebastião, que matou a pauladas um cachorro no município de Palminópolis de Goiás, a 135 quilômetros de Goiânia, na tarde da última quinta (23).

De acordo com o delegado Dayvison Pedrosa Gerhard, o documento foi encaminhado para análise na Comarca de Turvânia, no Centro goiano. O caso será julgado conforme a Lei 9099/95 do Código Penal, que contempla crimes considerados de menor potencial.

O agressor não será preso e poderá ser beneficiado com um procedimento conhecido como transação penal, onde deixará de responder o processo e deverá pagar multa ou cumprir serviços sociais.

O caso

Imagens feitas por moradores de Palminópolis de Goiás e divulgadas nas redes sociais mostram Sebastião agredindo com duas pauladas um cachorro no meio de uma rua no Jardim das Oliveiras (vídeo abaixo). O animal, morto, é arrastado e jogado em um lote baldio.