Homem que filmou decapitação durante rebelião no Semiaberto é morto em Goiânia

O homem que filmou a decapitação de um detento dentro da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, durante a rebelião do dia 1º de janeiro, foi morto na segunda-feira (12), no Centro de Goiânia. A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP).

Tiago Corrêa Amaral, de 30 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e também foi esfaqueado na Rua 3, esquina com a Alameda Botafogo, na tarde de ontem. Informações preliminares da Polícia Civil (PC) dão conta que ele foi assassinado por quatro pessoas. Os suspeitos não foram identificados e até o momento ninguém foi preso.

Rebelião

Tiago aparece ao fim da gravação em que aparecem pessoas segurando a cabeça de um detento decapitado. Em seguida, eles soltam o crânio no chão e continuam o esfaqueamento.

Outro vídeo vazou do mesmo dia da rebelião, quando reeducandos aparecem em fila cheirando cocaína. Esse teria sido o estopim para o afastamento da então diretora do local Edleidy Pereira dos Santos Rodrigues.

Na ocasião, nove presos morreram, tendo inclusive seus corpos queimados, 14 ficaram feridos e mais de 200 fugiram.