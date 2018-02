Homem que ameaçou mulher tem arma apreendida em Pires do Rio

O dono de uma pistola PT 838 calibre 380, devidamente registrada, teve a arma apreendida. O caso ocorreu em Pires do Rio (147 km de Goiânia) depois que a mulher registrou ocorrência, nos termos da Lei Maria da Penha, e requereu medidas protetivas contra o ex-companheiro por ameaça. Ela informou que o homem possuía a pistola e a justiça determinou a apreensão.

Agentes da Delegacia de Polícia de Pires do Rio, então, cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do homem nesta quarta-feira (07). A arma estava com 17 munições e foi encaminhada ao Poder Judiciário para instrução do procedimento de ameaça.