Homem passa mal e cai de ponte em Ipameri

Atualizado às 18h

Altair de Oliveira, de 41 anos, foi hospitalizado após cair no córrego Vai e Vem, no município de Ipameri, região Sudeste de Goiás, no início da tarde deste domingo, 28. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, testemunhas relataram que o homem caiu da passarela de pedestre que passa sobre o riacho depois de passar mal. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde regional, mas devido a complicações foi transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (Hugol).

O Vai e Vem é um córrego raso que cruza a área urbana de Ipameri. Suas águas não são apropriadas para banho. Segundo os Bombeiros, depois de cair da ponte, Altair começou a se afogar e sofreu uma parada cardíaca. Os socorristas realizaram um procedimento de reanimação e o transportaram para o hospital da cidade.

De acordo com o boletim médico divulgado às 18 horas deste domingo, Altair está sedado, intubado e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu estado de saúde é considerado grave.