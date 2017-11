Homem morre em troca de tiros com a Rotam após fugir de abordagem policial em Goiânia

Um homem foi baleado após uma troca de tiros com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar (PM) na Rua Goiás, no Jardim Conquista, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com informações preliminares de policiais, o suspeito estava com drogas e pulava muros de algumas casas na tentativa de fugir de uma abordagem policial. A Rotam encontrou o homem em uma dessas residências onde, segundo a PM, teria acontecido uma troca de tiros com os policiais.

Na ação, o assaltante foi baleado no peito e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo. A arma de calibre 32 e os entorpecentes foram apreendidos.