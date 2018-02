Homem morre em confronto com a PM após assaltar igreja, em Goiânia

Um homem ainda não identificado morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (4), no Residencial Campos Dourados, em Goiânia. Agentes da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (28ªCIPM) informaram que ele era suspeito de assaltar uma igreja e roubar um carro no local.

O coral da igreja ensaiava quando o homem entrou anunciando o assalto. Nove pessoas estavam presentes, e foram levados seis celulares e uma carteira com documentos pessoais.

Durante a fuga, ele localizou um motorista que voltava ao seu carro, e ameaçou-o com arma de fogo para que se afastasse do veículo. Como a chave ainda estava na ignição, ele rapidamente embarcou e evadiu-se.

O autor dos crimes foi procurado por policiais à paisana moradores do setor em carro particular até a chegada das viaturas. Ao ser localizado, ele entrou em uma mata, onde foi realizado um cerco policial. Houve troca de tiros, e o suspeito foi atingido, morrendo no local.