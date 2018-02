Um homem morreu em um acidente de trabalho, nesta sexta-feira (16), em Palmeira de Goiás, no Oeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Silmo Lopes, 30 anos, teve a perna sugada por uma seladora de milho, foi socorrido consciente e levado para o pronto socorro.

O helicóptero da corporação chegou a ser enviado para fazer o transporte do homem para Goiânia, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.