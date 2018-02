Homem morre e três pessoas ficam feridas em acidente na GO-330

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos, na tarde desta quarta-feira (21), na GO-330, entre Ipameri e Pires do Rio, no Sudeste do Estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por ser uma colisão frontal, uma ultrapassagem entre veículos é apontada como a provável causa do acidente. O homem morreu no hospital e as outras três estão gravemente feridas. Uma equipe da PRE já está no local. (Alessandra é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)