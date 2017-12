Homem morre e outro fica ferido após acidente com motocicleta em Goiânia

Um homem de 41 anos morreu e um jovem de 23 ficou gravemente ferido, na madrugada deste domingo (31), após um acidente na Avenida Francisco Alves de Oliveira, no Parque Industrial João Braz, em Goiânia.

A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) informou que as vítimas conduziam motocicletas quando um carro bateu na traseira de um deles. A vítima foi arremessada a alguns metros à frente.

O outro motociclista passou por cima dele e também caiu do veículo. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O jovem sofreu ferimentos por conta da queda. Já o homem mais velho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Dict irá analisar as câmeras de vigilância para tentar localizar o suspeito.