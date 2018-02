Homem morre e dois ficam feridos no Chorinho, no centro de Goiânia

Um homem morreu baleado e dois ficaram feridos, também por arma de fogo, no Chorinho, evento cultural que acontece na Rua 3 com Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil (PC), quatro homens começaram a discutir quando ocorreram os disparos, por parte de um deles.

Segundo o produtor cultural do evento, Carlos Brandão, os homens faziam parte de uma torcida organizada e a vítima fatal não teve envolvimento com a briga: era, segundo o produtor, um morador de rua que estava no local.

Os feridos foram levados em estado grave para o Hospital de Urgências Governados Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O Chorinho acontece regularmente às sextas-feiras, e Carlos Brandão disse, em entrevista à CBN, que não há apoio das forças policiais na segurança do local. "Os programas culturais são vistos como culpados pela violência, e não o governo", disse, explicando ainda que ofícios são encaminhados semanalmente pedindo apoio à Polícia Militar e Guarda Municipal.

O homem que efetuou os disparos fugiu e a polícia investiga o caso.