Homem morre durante partida festiva no Serra Dourada

Atualizada às 20h12 - 29/11/2017

Um homem morreu após sofrer um enfarte na tarde desta quarta-feira (29) durante uma partida de futebol festiva no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Cláudio Antônio Cunha, de 53 anos, teve o mal súbito no vestiário do estádio. Pessoas próximas da vítima afirmaram que a prática de atividades físicas era rotineira na vida dele.

Por volta das 16h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atestar o óbito, dado no local. O corpo de Cláudio foi levado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para perícia no Instituto Médico Legal (IML) da capital.

ESCLARECIMENTO

Inicialmente, foi divulgada a informação de que o evento havia sido organizado pelo deputado estadual Jeferson Rodrigues (PRB) e era uma confraternização da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), da qual ele é membro e pastor.

Em nota, a assessoria do parlamentar afirmou que ele não conhecia Cláudio e que a IURD não tinha nenhum tipo de participação no evento.

Confira abaixo a íntegra da nota:

"O deputado estadual Jeferson Rodrigues (PRB), vem através desta, esclarecer o ocorrido em relação a morte de Claudio Antonio Cunha nas dependências do vestiário do estádio Serra Dourada na tarde de hoje 29\11\2017.

Ao contrário do que está sendo propagado , o deputado e sua equipe não conheciam a vitima, tratava-se somente de um jogo amistoso entre amadores do qual a vitima participou de forma aleatória para compor o time.

A vitima tinha hábito de praticar esportes com amigos , e pertencia a um grupo chamado " FUT PROSA" que se reunia semanalmente para jogar bola.

Na tarde de hoje , parte da equipe do deputado, que trabalha somente no periodo da manhã , foi convidada para o jogo e convocou alguns amigos, a vitima não foi convidada por ninguém da equipe e nem era conhecido de nenhum dos integrantes da assessoria.

Salientando que a Igreja Universal do reino de Deus da qual o deputado é membro e pastor , também não possui nenhum tipo de participação no evento."