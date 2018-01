Homem morre atropelado ao tentar atravessar BR-153 em Anápolis

Um homem de 52 anos morreu na tarde deste domingo (28) atingido por uma minivan enquanto tentava atravessar a BR-153 empurrando uma bicicleta, em Anápolis. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a vítima foi atropelada no km 436, a cerca de 30 metros de um viaduto, no sentido de Anápolis a Jaraguá. O homem desejava atravessar a pista, pular a proteção metálica do canteiro central e passar para a outra margem da rodovia.

A PRF informou que a motorista, de 33 anos, que conduzia a Chevrolet Spin, chegou a reduzir a velocidade quando viu o pedestre. Segundo o relato, o homem parou e a motorista decidiu acelerar novamente, mas, simultaneamente, a vítima também resolveu seguir a travessia.

A mulher e a filha, que também estava no veículo, não ficaram feridas.

Segundo a Polícia Civil, a condutora foi liberada depois de prestar depoimento, pois prestou socorro à vitima e não estava embriagada. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).