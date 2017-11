Homem morre após 11 consultas médicas e família acusa negligência

Junior Carrion, de 34 anos, morreu após passar por 11 consultas médicas e não ser diagnosticado corretamente. Ele estava com pneumonia e a família acusa hospitais de negligência médica. O caso ocorreu no interior de São Paulo e o Conselho Regional de Medicina informou que vai apurar as circunstâncias da morte do homem.

De acordo com o UOL, Junior começou a se sentir mal no final de setembro e foi diagnosticado com um resfriado. Como não melhorava, seus familiares o levaram a mais uma consulta, onde outro médico o diagnosticou com gripe H1N1.

Junior, segundo sua família, ainda teve diagnóstico de anemia e ansiedade (uma vez que estava respirando mal). Todos os seus pedidos de internação para acompanhamento foram recusados, mesmo com sua piora, uma vez que as unidades alegaram, de acordo com a mãe da vítima, Dalva, "ser uma gripe e não caso de urgência”.

Junior estava com broncopneumonia bilateral, o que consta no atestado de óbito. "Ele tinha mais de dois litros de água no pulmão", contou a mãe.

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) afirmou ao UOL que a investigação sobre este caso pode durar entre seis meses e dois anos.