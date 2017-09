Homem morre ao receber descarga elétrica dentro de caixa d’água em Goiânia

Atualizada às 13h51

Um rapaz de 23 anos morreu dentro da caixa d’água do Colégio Princípios, na rua C-67, no setor Sudoeste, em Goiânia.

Segundo informações de funcionários da instituição, na manhã desta segunda-feira (11), a vítima fazia a manutenção e a limpeza dentro da caixa quando um fio de energia entrou em contato com a água e ele recebeu a descarga elétrica. No momento do acidente, uma viatura do Samu estava na frente da instituição, mas o jovem não resistiu e morreu por volta de 11h20.

Os funcionários do colégio informaram ainda que ele não era funcionário da escola, mas sim da empresa Amil Desentupidora e Dedetizadora, que prestava serviço para a instituição há alguns anos.

A reportagem tentou falar com a direção do colégio e fomos informados que o professor Weverton só vai falar amanhã (12). Procurada,uma funcionária da Amil Desentupidora e Dedetizadora disse que apenas o proprietário da empresa poderia falar sobre o caso, mas ele não estava no local.

O 20° Distrito Policial (DP) deve ficar responsável por apurar o caso.