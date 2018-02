Um homem morreu após reagir a uma abordagem policial, na tarde desta terça-feira (13), na Rua 15 com a 24 de Outubro, no setor Aeroviário, em Goiânia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) disse que ele foi baleado no abdômen.

A Polícia Militar (PM) pediu socorro, mas o homem morreu no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta tarde.