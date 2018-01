Homem morre ao passar mal em represa em Aragoiânia

Luis Fernando Ferraz Alves, de 32 anos, morreu na noite do último sábado (27) após passar mal dentro de uma represa em Aragoiânia, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas do ocorrido contaram que o homem havia tomado alguns comprimidos de termogênicos, destinados para dar energia para exercícios físicos, e misturado com bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os socorros à Luis Fernando, mas ele morreu às margens da represa, conhecida no município.