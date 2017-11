Homem mata mulher enforcada com fio de um abajur e depois comete suicídio

Um homem usou um fio elétrico para enforcar e matar sua mulher, no fim da tarde deste domingo, 26, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Após cometer o crime, ele fez uso de uma corda para tirar a própria vida. O corpo da gerente Aline de Andrade Silva, de 30 anos, foi encontrado em cima da cama, com o fio do abajur amarrado ao pescoço e outros sinais de violência. Na lavandeira da casa, policiais militares acharam o corpo do marido, o motorista Márcio Antonio de Oliveira Silva, de 31, pendurado à viga do telhado por uma corda.

A polícia foi acionada pela mãe da vítima, que foi à residência do casal, no bairro Sorocaba Park, zona norte da cidade, e encontrou a porta aberta. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.

Conforme a polícia, a perícia nos corpos e no imóvel devem confirmar se houve homicídio seguido de suicídio, como as evidências indicam. Os celulares de ambos foram recolhidos e também passarão por perícia.

O casal não tinha filhos. Aline trabalhava como gerente em um salão de beleza. Márcio era motorista de uma empresa de turismo e fretamento. O crime, seguido de suicídio, será investigado pela equipe do 8º Distrito Policial. A investigação vai ouvir os vizinhos e familiares sobre a possível motivação do desentendimento que resultou nas mortes.