Homem mata irmã em briga por controle remoto de televisão, em Goiânia

Um homem foi preso nessa terça-feira (20) suspeito de matar a irmã após uma briga que começou por causa do canal de televisão que assistiam. O crime aconteceu por volta das 15h, na casa em que moram os irmãos Adilson Souza Marques, de 20 anos, e Flávia Gabriela de Souza Marques, de 18 anos, no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia.

De acordo com o sargento da Polícia Militar Valdimar Alves da Gama, após o crime, Adilson pediu ajuda aos vizinhos para ir a uma unidade de saúde porque havia cortado a mão com uma faca. “Outros vizinhos que tinham escutado a Flávia gritar a encontraram em um quarto. Ela morreu no local”, explica Gama.

Ainda segundo o Sargento, a vítima foi morta com mais de dez golpes de faca no abdômen. Adilson foi preso quando estava no Cais das Amendoeiras e, segundo Gama, não conseguiu explicar o que havia acontecido, pois estava desorientado. Os irmãos moram com os pais, que não estavam na residência no momento do crime.