Homem mata ex-mulher e depois é morto pelo filho que presenciou assassinato da mãe

Uma mulher de 46 anos foi morta com três tiros pelo ex-marido, de 47, na darde deste domingo (10) no município de São Nicolau, no Rio Grande do Sul. O filho caçula do casal, de 15 anos, presenciou o crime, entrou em luta corporal com o pai, pegou a arma dele e o matou. As informações são do UOL.

De acordo com a reportagem, a polícia informou que o casal estava separado há dois meses e, no momento do crime, a mulher conversava no telefone com outro filho do casal, de 29 anos, que mora em outra cidade. À polícia, o rapaz contou que ouviu a discussão dos pais e depois os tiros.

Já o adolescente de 15 anos contou à polícia que agiu em legítima defesa, já que o pai também teria atirado contra ele. Ele está agora sob responsabilidade do irmão mais velho e deve responder pelo ato infracional em liberdade.

Ainda segundo à publicação, um boletim de ocorrência foi feito no mês de setembro contra o homem por ameaça de morte à mulher. Os corpos foram velados na tarde desta segunda-feira (11).