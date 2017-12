Homem mata ex-cunhada e esfaqueia o ex-enteado por não aceitar término, em Santa Bárbara de Goiás

Um homem está foragido após matar a ex-cunhada e esfaquear o ex-enteado, de 13 anos, em Santa Barbara de Goiás, no Centro do estado. O crime aconteceu na manhã do último domingo (3).

Segundo a Polícia Civil (PC), o autor dos crimes não aceitou o término do relacionamento com a mulher, que aconteceu no sábado (2). Ele invadiu a casa com o intuito de matar a ex-esposa, mas acabou esfaqueando o filho e a irmã dela, os únicos que estavam na residência.

O adolescente foi socorrido, levado ao hospital e já está em casa. Já a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PC ainda procura pelo homem, que será acionado na Justiça e responderá pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio.