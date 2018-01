Homem mata cliente e deixa dono ferido em loja de conveniência no interior de Goiás

Weslei da Silva Mundim, de 26 anos, foi morto nesta sexta-feira (19) dentro de uma loja de conveniência em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com o G1, a vítima estava no local com o sobrinho de 12 anos. O dono do estabelecimento, de 41 anos, também foi atingido com um tiro na perna.

Ainda de acordo com a reportagem, o autor do crime chegou ao local em um carro, desceu, foi até a porta e atirou. Weslei foi atingido por quatro tiros, sendo dois na cabeça e dois nas costas, informou o Corpo de Bombeiros.

A polícia tenta agora descobrir o motivo do crime. Familiares informaram que o rapaz não tinha rixas e nem brigas e que sua morte foi algo inesperado. No entanto, os agentes revelaram à reportagem que Weslei já havia sido preso por tráfico de drogas, mas que não poderiam afirmar nada por enquanto.