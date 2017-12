Homem fica gravemente ferido após capotamento na BR-060

Um homem teve lesões graves após um carro capotar na manhã deste domingo (24), na BR-060, próximo a Teresópolis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada às 10h08.

De acordo com a PRF, o veículo de modelo Golf, cor preta, ficou tombado com a lateral no chão o que dificultou a retirada da vítima.

A Concessionaria que administra a rodovia prestou os primeiros socorros à vítima.

O trânsito na rodovia não sofreu interferência, a ocorrência está em andamento e as equipes estão continuam no local.