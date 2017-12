Homem estaciona em local proibido para trocar pneu e provoca acidente na Marginal Botafogo

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na Marginal Botafogo, sentido Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, deixou um ferido na tarde chuvosa deste domingo (9). A vítima, motorista de uma Parati com placa de Senador Canedo (GO), foi também o responsável pelo acidente. Ele havia estacionado na pista de alta velocidade, no sentido oposto ao acostamento, para fazer a troca de um pneu. Uma caminhonete, com placa de Goianésia (GO), que vinha na mesma via, não percebeu o carro parado e acabou colidindo na traseira do veículo.

O acidente aconteceu no momento em que o motorista do carro realizava a troca do pneu. Ele ficou ferido e foi socorrido por populares, que tentaram controlar o trânsito.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência, mas até a publicação desta nota não havia atendido às ligações.

O motorista da caminhonete deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O trânsito é lento na região.