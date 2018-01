Homem encontra iPhone 8 perdido na rua e mobiliza internet para descobrir verdadeiro dono

Enquanto seguia para o trabalho, na última segunda-feira (15), o técnico em eletrônica Reinaldo Nunes de Almeida, de 40 anos, encontrou um iPhone 8 Plus, avaliado em R$ 4 mil, caído no chão. O caso aconteceu em Itapetininga, no interior de São Paulo.

Com o pequeno tesouro em mãos, Reinaldo usou as “armas” que pôde. Tirou fotos do aparelho, publicou em sua conta no Facebook, e pediu que seus amigos e conhecidos compartilhassem a publicação até encontrar o verdadeiro dono do aparelho.

“Atenção, foi encontrado esse iPhone 8 Plus. Compartilhe até chegar ao seu dono. Estava sem chip e em um saquinho de papel. Quero devolver ao seu verdadeiro dono. Ele é um celular de mulher. É rosa. Só entrego se a pessoa trouxer a nota fiscal e souber a senha”, escreveu o técnico em sua rede social.

Em entrevista ao G1, Reinaldo contou que algumas pessoas ofereceram uma boa quantia para que ele vendesse o aparelho, mas que essa não era a intenção dele. “Disseram que comprariam. Mas não aceitei. Isso não faz parte de mim. Quero achar o proprietário e devolver. Sei o quanto é ruim perder algo de valor e não devolverem. Já aconteceu comigo de perder celular e não encontrar mais. Então, espero que possa entregar”, disse o técnico.

E parece que a boa ação de Reinaldo e o engajamento de seus amigos fizeram efeito. Na noite da última terça (16), o técnico em eletrônica contou ter encontrado o verdadeiro dono do aparelho celular.

“Boa noite a todos que me ajudaram. Já apareceu o dono do iPhone 8 Plus. Agradeço de coração a todos por compartilharem. Amanhã vou levar para seu legítimo dono e filmar a entrega para provar para todos que foi devolvido e dizer que não precisa ser rico para ser honesto, nem ser pobre para ser honesto. Ainda há uma esperança para nosso país se levantar e crescer de novo, pois nós podemos nos unir e acabar com esses roubos do governo”, escreveu o homem.