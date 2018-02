Homem alcoolizado é flagrado conduzindo caminhão na BR-153, em Jaraguá

Um homem de 53 anos foi preso na noite desta quinta-feira (22) por conduzir um caminhão alcoolizado. Ele foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma fiscalização de rotina na BR-153, em Jaraguá.

O detido informou à corporação que dirigia a carreta, que saiu de Goiatuba carregada com 52 toneladas de fertilizantes, com destino a Alvorada (TO). Ao ser submetido ao teste de bafômetro, ele foi reprovado com teor alcoólico de 0,64 mg/l.

O homem declarou que não era o condutor legal do caminhão e que o motorista oficial também estava alcoolizado. Ele foi encontrado deitado na cama da carreta e, segundo a PRF, tinha inclusive urinado em si mesmo.

O homem que dirigia o veículo foi autuado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Jaraguá. Já o motorista legal ficou deitado no interior da carreta e nesta manhã passou pelo teste de bafômetro e foi autorizado pela transportadora a dar continuidade à viagem.