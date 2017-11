Homem é preso suspeito de agredir tia de ex-mulher em Goiânia

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (25), suspeito de agredir a tia da ex-companheira, de 36 anos, na casa dela, na Vila Mutirão I, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, o agressor ficou sabendo que a ex-mulher deixou os quatro filhos deles em casa para possivelmente se encontrar com o atual parceiro. Ele buscou os filhos e foi procurar a mulher na residência da tia, que não sabia do paradeiro da sobrinha.

De acordo com a PC, o homem quebrou o portão e invadiu a casa. O namorado da vítima fugiu para pedir socorro. A mulher foi agredida pelo suspeito com um alicate de pressão de aproximadamente 80 cm, mas conseguiu correr em direção à casa da mãe, porém o homem a seguiu e ficou no portão da residência ameaçando a vítima até o momento em que a polícia chegou e efetuou a prisão dele.

O suspeito está detido na Central de Flagrantes. Já a vítima, com diversas lesões, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).