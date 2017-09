Homem é preso por manipular e vender gás de cozinha de forma clandestina em Goiânia

Flúvio Rangel Lopes de Castro foi preso por manter botijões vazios e cheios de gás no quintal da sua residência, na Cidade Jardim, na capital. Ele é suspeito de adquirir, distribuir e revender gás natural e suas frações.

Através de uma denúncia no número 197, uma equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon) iniciou uma investigação onde foi constatada a comercialização do produto não obedecendo com as normas estabelecidas.

A Decon informou ainda que Flúvio retirava, por meio de uma válvula, restos de gás de um botijão quase vazio e enchia outro. Para que não percebessem a diferença, o suspeito controlava o peso através de uma balança, sem qualquer tipo de controle ou autorização dos órgãos fiscalizadores.

A ação foi realizada em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que realizou a apreensão dos recipientes de gás existentes no local.