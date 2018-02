Homem é preso em Pontalina suspeito de agredir a companheira e o filho de 6 anos

A Polícia Civil de Pontalina prendeu nesta segunda-feira (19) um homem suspeito de agredir a companheira e o filho, de 6 anos. De acordo com a corporação, durante uma briga, José Diego da Silva, de 30 anos, começou a atacar fisicamente a própria esposa. O filho do casal tentou impedir que a violência continuasse, mas também acabou ferido, sofrendo um corte no supercílio.

A mulher foi até a delegacia do município e representou pelas medidas cautelares. O suspeito, então, foi encaminhado à unidade prisional local, onde foi autuado por lesão corporal e está à disposição da Justiça.