Homem é preso em flagrante transportando pássaros silvestres em Jataí

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (21), quando transportava dois pássaros da espécie trinca-ferro em uma gaiola, na BR-158, em Jataí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem de rotina, um VW Golf foi parado e o detido estava como passageiro do veículo. Ele contou aos policiais que pegou os animais na noite de segunda-feira (20), em uma fazenda de Caçu, para levar para casa, já que gosta do canto dos bichos.

Em seguida, a PRF encontrou os pássaros dentro de uma gaiola pequena, envolta por uma pano preto e dentro de um saco de papel. Segundo a corporação, os animais estavam muito agitados.

Pela captura ilegal e por maus-tratos aos animais, a PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência no qual o detido se compromete a comparecer em audiência no juizado criminal.

A secretaria do Meio Ambiente de Jataí foi acionada e após a análise da saúde dos animais, eles foram soltos.